Statua Duca Galliera mutilata a Bolzaneto e restaurata: domani inaugurazione in via Corsica

E’ in programma domani alle 10,30 l’inaugurazione ufficiale della statua di Raffaele De Ferrari in piazzale San Francesco d’Assisi (in fondo a via Corsica).

Finalmente, dopo molti anni di abbandono, il Duca di Galliera è tornato a vedere il mare per sempre.

La statua in bronzo era stata “dimenticata” dalle precedenti amministrazioni comunali in un deposito di Aster a Bolzaneto, dove era stata mutilata degli arti dai ladri (due polpacci e un braccio).

Sull’episodio avevano indagato i carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio artistico.

All’inaugurazione di domani sono attesi il soprintendente Vincenzo Tinè, il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti.

Il restauro della statua (alta 6 metri) e la collocazione del nuovo monumento al Duca di Galliera (alto 13 metri) è stato possibile anche grazie all’impegno dei Rotary club genovesi con il prezioso contributo di G.B. Oneto.

La scultura risale al 1896 ed è opera di Giulio Monteverde.