Statistiche Spezia: poca corsa ma di qualità

La squadra di Italiano punta sulla qualità piuttosto che sulla quantità gioco che propone ogni domenica: questo si evince dalle statistiche del gruppo di Italiano.

Sono 101,954 i chilometri percorsi dallo Spezia nella partita contro il Benevento. Si tratta del dato più basso della giornata e di uno dei più bassi in generale per gli aquilotti in questa stagione. Segno che la squadra non vive probabilmente uno dei momenti di maggiore brillantezza dal punto di vista fisico. E questo a dispetto del fatto che ci sia quasi tutta la rosa a disposizione in questo momento, quando in inverno c’erano stati punte di 12 o 13 indisponibili in alcune giornate. E’ un campanello d’allarme, soprattutto contando che l’Atalanta, prossima avversaria, di chilometri ne ha macinati 116,020 ed è viceversa la più generosa del turno appena trascorso.

In compenso viene in soccorso un gioco che è sempre più affinato e produttivo