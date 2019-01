Statistiche Genoa, Kouamé tra i giovani più pericolosi

A lunghe falcate. Sia in campo sia negli almanacchi di statistica. Quando Christian Kouamé prende campo è quasi impossibile da fermare. E così ecco che l’attaccante ivoriano è il giocatore più giovane dell’attuale Serie A TIM ad aver partecipato attivamente ad almeno cinque reti: tre marcature e tre assist. Un gol di destro, uno di sinistro e uno di testa. Completezza. Due tra le mura amiche (contro l’Empoli e contro il Napoli) e uno a Torino, senza contare il tiro a San Siro contro il Milan e la decisiva deviazione di Romagnoli per il momentaneo 1-1. In trasferta in versione assist-man, con il doppio cioccolatino in stile copia-incolla per Piatek a decidere Frosinone-Genoa e poi, con grande intelligenza tattica, allo Juventus Stadium il cross vincente per Bessa ad inchiodare il risultato sull’1-1 in casa dei Campioni d’Italia. Tutto questo alla prima stagione in Serie A TIM. Di solito chi promette bene, mantiene bene.