Stasera a Varazze concerto per violino e pianoforte

Oggi, 15 agosto, concerto per violino e pianoforte a Varazze, dopo la Messa della Vigilia per la Solennità di Nostra Signora Assunta celebrata ieri.

Sabato 15 agosto 2020 a Varazze, nella storica Chiesa dell’Oratorio Nostra Signora Assunta, dopo la Messa della Vigilia per la Solennità di Nostra Signora Assunta, celebrata ieri sera dal parroco di Sant’Ambrogio, don Claudio Doglio, resterà aperta tutto il giorno per la Preghiera individuale e il Rosario Meditato delle ore 18.00, 19.00 e 20.00.

Alle ore 21.00 Messa prefestiva officiata da Padre Abram, con a seguire concerto strumentale nel contesto della ventesima edizione della Rassegna Musicale Internazionale “Al Lume delle Stelle”, organizzata dall’Associazione Panta Musica di Imperia: il Maestro Michele Croese al pianoforte dell’800 e il figlio Francesco al violino, eseguiranno alcuni noti brani di insigni compositori.

Programma:

– Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata per violino e pianoforte n. 7, op 30 n. 2 – Allegro con brio – Andante – Scherzo Allegro assai;

– Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sonata per pianoforte – [Molto Allegro] – Andante – Minuetto e Trio – Allegro;

– Niccolò Paganini (1782-1840): “La Campanella”.

Michele Croese si è diplomato in pianoforte, organo e composi-zione organistica, clavicembalo, musica corale e direzione di coro. È il direttore artistico del Festival Organistico Internazionale “Agati in concerto” e della Rassegna Musicale Internazionale “Al lume delle stelle”. Unisce ad un’intensa attività musicale concertistica, la ricerca su letteratura e musica. Nel 2007 ha conseguito il PhD in Lingue e culture comparate presso l’Università di Genova, dove nel 2009 ha lavorato ad un progetto di ricerca su Michelangelo Rossi. Ha pubblicato due monografie su Dante-Bach e Tasso-Monteverdi e numerosi saggi. Ha curato la pubblicazione di due sonate di Mozart per strumento da tasto, ricostruite sulla base di alcuni frammenti (Cordero, Genova 2014). Da sempre interessato alla didattica strumentale, è docente titolare di Pianoforte presso l’Istituto Statale Comprensivo di Albenga (SV).

Francesco Croese. Nato a Sanremo nel 2003, ha iniziato lo studio del violino nel 2010 con il M.o Cristian Budeanu. Dal 2014 al 2018 ha studiato a Genova con il M.o Joseph Levin. Dal 2018 è allievo del M.o Valerio Giannarelli, presso il Conservatorio di Genova. Ha frequentato corsi di perfezionamento con i M.i Roberto Ranfaldi, Silvio Bresso, Giacomo Agazzini e con il M.o Uto Ughi, che ha espresso vivo apprezzamento per il suo talento e la sua preparazione tecnica. Ha conseguito il primo premio assoluto nella propria categoria in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Si è esibito in numerosi concerti nell’ambito di festival musicali (cfr. http://www.agatidiperinaldo.org/Allumedellestelle.htm e www.agatiperinaldo.org).

Prossimo appuntamento nell’Oratorio di N. S. Assunta, sempre nel contesto della ventesima edizione della Rassegna Musicale Internazionale “Al Lume delle Stelle”, è fissato per le ore 21:15 del 5 settembre 2020, con il Concerto di “Due Flauti e Pianoforte”: Giovanna Savino e Matteo Cagno, Flauto; Emanuela Cagno, Pianoforte.

L’ingresso ai concerti è gratuito e regolamentato dalle norme di sicurezza relative all’emergenza sanitaria Covidi9. Prenotazioni all’indirizzo: info@agatidiperinaldo.org Direzione artistica: Michele Croese