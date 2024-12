Stamane gli studenti dell’Alberghiero Casini Spezia sono stati ricevuti in Provincia per affrontare un’urgenza freddo nelle aule

Stamane gli studenti dell’Alberghiero Casini Spezia sono stati ricevuti in Provincia per esporre il problema legato alla temperatura ambientale all’interno dei locali del complesso scolastico di via Fontevivo, probabilmente legata all’orario di funzionamento dell’impianto termico.

La problematica era peraltro stata evidenziata nella giornata di ieri dalla dirigenza scolastica ed affrontata dai tecnici dell’ente che avevano già aumentato di due ore il programma di accensione dell’impianto già con decorrenza dalla giornata odierna. Questo anche in funzione della necessità di garantire un servizio più rispondente alle attuali esigenze dell’istituto in cui si svolgono anche lezioni serali.

In ogni caso i rappresentanti degli studenti e l’Ufficio tecnico dell’Ente hanno concordato per la giornata di domani un sopralluogo da parte dei tecnici per verificare l’eventuale necessità di ulteriori modifiche all’orario nonché per verificare altre problematiche di natura edilizia evidenziate e che saranno calendarizzate dall’Ufficio Tecnico con interventi previsti nelle prossime settimane.

Nel contempo, così come avviene nelle altre strutture scolastiche, è stato aperto un contatto diretto con le rappresentanze degli studenti a completamento del rapporto con la dirigenza dell’Istituto, per garantire massima attenzione alle necessità presenti nella struttura.