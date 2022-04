Sport – Serata di recuperi a S. Stefano

Santo Stefano Magra – Serata sportiva intensa a Santo Stefano Magra, mercoledì 6/4, fra calcio e pallavolo. Alle ore 20, al “Luigi Camaiora”, il Magrazzurri recupera in Promozione ligure di calcio, Girone B, contro i genovesi del Marassi 1965; quest’ultimo subito 2 punti dietro ai santostefanesi in classifica, dunque il match è delicato, il “Magra” spera tanto (se solo le assenze in squadra possono permetterlo) di poter tornare alla vittoria e così portarsi quasi sulla soglia della zona-playoff.

Un’ora più tardi, ore 21, al Palaconti tocca appunto alla pallavolo, col derby regionale fra la Zephyr Mulattieri Valdimagra e l’ Admo Lavagna penultimo in graduatoria: altro recupero imposto a suo tempo dalla pandemia. I santostefanesi sono ormai matematicamente salvi da rischi di retrocessione dalla Serie B maschile nazionale, Girone A, alla C ligure…ad ogni modo coach Andrea Marselli spera tanto di poter disporre dei ranghi al completo, comprensivi di banda di Alessandro Magnani che rientra dalla squalifica e in diagonale di Fabio Bottaini, ginocchio permettendo.

A proposito di volley, ma sul fronte femminile, in B2 recupera nello stesso giorno pure il Lunezia Sarzana di scena a Pistoia contro la Ricami Fenice alle nove serali. La partita è delicatissima in quanto le pistoiesi sono il complesso su cui le sarzanesi stanno facendo la corsa per salvarsi dalla retrocessione in C ligure.

Nella foto la Zephyr