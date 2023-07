Sport e beneficienza a Voltri: torna il Mi.Me.

Una grande settimana di pallavolo e di beneficienza sulla spiaggia di Voltri, nel ponente genovese, all’altezza del palazzo comunale di piazza Orazio De’ Ferrari. La spiaggia si trasforma in un’arena di sport e festa per la delegazione e la città intera.

I molti volontari dell’associazione Mi.Me Sportfriendly, nata in ricordo dell’amico Michele Meardi scomparso prematuramente, sono pronti a creare un evento che catalizza l’attenzione nelle calde serate d’estate.

Sport, fatto di un torneo di pallavolo con ben ottanta squadre ma anche cibo e bevande nei vari stand e tanta musica, per quest’anno anche dal vivo con i Megonoidi storica band genovese che si esibirà il 6 luglio.

E ancora DJset e molto altro per assicurare il divertimento per grandi e piccini e con lo scopo benefico di sostenere progetti importanti che ad oggi segnano oltre duecentomila euro raccolti dal Mi.Me. Un dato non da poco.

“Quando abbiamo aperto le iscrizioni per le squadre”, spiega Daria Agosto una dei volontari, “abbiamo fatto –sold out- in soli 27 minuti… con ben 74 squadre. Le richieste erano così tante che abbiamo allargato i competitori a 80 squadre in totale. Come sempre l’evento interessa davvero molto”. All’interno della manifestazione inoltre, sarà inaugurato un parco calistenico.

Quindi serate fatte sì di competizione (mai eccessiva ed a tratti molto goliardica…), ma anche con una grande voglia di stare insieme e di ricordare un caro amico, raccogliendo fondi in sua memoria. Appuntamento quindi dal 3 all’8 luglio la sera ed il sabato invece a partire dalle 10.00 con partite, musica e cibo. Roberto Polleri

Per informazioni https://www.mimesportfriendly.it/ pagina FB e IG.