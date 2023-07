Spezia, il 10 la partenza per il ritiro: la rosa è ancora un cantiere

Lo Spezia ha previsto la partenza per il ritiro il 10 luglio in Val Gardena ma la rosa è ancora un cantiere.

A livello di giocatori Alvini avrebbe richiesto due punte e di fare chiarezza sulla situazione dei portieri. Al momento le offerte pervenute per Dragowski non arrivano alla richiesta di almeno 9 milioni di euro del club e poi c’è da capire cosa fare con il giovane Zovko che potrebbe restare sempre come terzo oppure essere prestato per fare esperienza. Zoet appare invece confermatissimo in maglia bianca.

Al netto di alcuni tagli dolorosi, dopo Agudelo partiranno sicuramente Nzola, Amian, Verde, Ekdal e probabilmente Holm, Alvini potrebbe comunque disporre già di una buona base (verso la conferma difensori come Nikolaou e Wisniewski, possibile quella di Bourabia a centrocampo senza dimenticare la volontà di puntare ancora su Esposito, Ndr) su cui inserire i rinforzi mirati e richiesti per ricostruire il “suo” Spezia.