Spiderman porta le uova ai bambini del Gaslini

Insieme a lui il presidente della Regione Toti e l’assessore Gratarola

“La Pasqua, come tutte le festività, è un momento particolare per chi si trova in ospedale, soprattutto per i bimbi ricoverati. Venerdì Santo al Gaslini con il nostro Spiderman savonese Mattia Villardita per portare le uova di Pasqua ai bimbi che purtroppo trascorreranno le feste in ospedale. Ai piccoli pazienti, alle loro famiglie, ai medici e infermieri che si prendono cura di loro va l’abbraccio di tutta la Liguria”.

A dirlo, ieri, è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che assieme allo Spiderman savonese Mattia Villardita, il giovane che da anni si impegna ad alleviare la permanenza in ospedale dei bambini ricoverati indossando il costume del supereroe e all’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha portato gli auguri pasquali e uova di cioccolato ai piccoli pazienti del Gaslini.

Ad accoglierli nella visita presso l’ospedale di giorno, al padiglione 20, e presso il reparto di cardiochirurgia il direttore generale Renato Botti.