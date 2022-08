Spezia-Sassuolo, un solo successo ligure tra i precedenti

Spezia e Sassuolo si sono incontrate sei volte tra Serie A e Serie B, tutte dal 2010 in poi: il bilancio è favorevole ai neroverdi con quattro vittorie contro un solo successo ligure (1N).

Questa è stata la prima sfida nella storia dello Spezia in Serie A (successo del Sassuolo per 4-1 fuori casa il 27 settembre 2020 allo stadio Manuzzi di Cesena in quel caso). Nei quattro precedenti in Serie A tra Spezia e Sassuolo entrambe le formazioni hanno sempre trovato la via del gol. Tra le squadre attualmente nel massimo campionato, lo Spezia ha segnato in tutte le partite anche contro Sampdoria, Lazio e Salernitana. L’ultima volta che lo Spezia si è trovato in vantaggio di due reti per poi pareggiare una gara in Serie A è stato proprio in casa contro il Sassuolo, nello scorso campionato (2-2, reti di Rey Manaj ed Emmanuel Gyasi per i padroni di casa e doppietta di Giacomo Raspadori per i neroverdi, il 5 dicembre 2021).