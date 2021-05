Spezia, Saponara: Salvezza frutto di un grande progetto

Una prestazione tanto bella quanto decisiva, quella di Riccardo Saponara, che nella sfida al Torino ha saputo dimostrare il meglio del suo talento, riuscendo anche a sbloccare il risultato, dopo pochi minuti, in una gara davvero importante: “Sono talmente felice che fatico a trovare le parole giuste per descrivere il traguardo che siamo riusciti a tagliare oggi. Oggi siamo stati impeccabili, serviva vincere e lo abbiamo fatto giocando bene, questo rispecchia la nostra identità.

Due giorni fa siamo andati a Genova sapendo di dover vincere e siamo risultati più contratti, più tesi e abbiamo fatto fatica. Oggi invece abbiamo giocato da Spezia, abbiamo avuto coraggio e giocato con un pizzico di spensieratezza. Il mister ci aveva chiesto di giocare come se fosse per noi una finale, con coraggio ma senza snaturare le nostre caratteristiche. E’ un’impresa di cui probabilmente non ci rendiamo ancora conto, questa è la vittoria dell’unione di un grande progetto.

Da quando son venuto qui mi son trovato bene fin da subito, col gruppo, la società e la città, ho sempre cercato di dare il mio contributo e sono felicissimo di quanto raggiunto, in più nelle ultime due gare ho segnato due gol pesantissimi, non avevo mai segnato reti così importanti per le sorti di una stagione e quindi, anche da questo punto di vista, sono davvero orgoglioso. Ho dato dimostrazione a me stesso che sono cresciuto ancora un po’.