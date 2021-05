Tornano gli eventi al Museo Paleontologico Silvio Lai di Ceriale con l’avvio di nuove attività a partire da questa settimana.

Tornano gli eventi al Museo Paleontologico Silvio Lai di Ceriale. In seguito alla recente riapertura sono ripartiti gli eventi all’interno del polo museale “Silvio Lai” che proseguiranno per tutta la stagione estiva.

Nei giorni 23 e 30 maggio e 2 giugno sono infatti previste due differenti attività, pensate non solo per i grandi ma anche per i più piccoli.

Il laboratorio “Voglio fare il paleontologo!” vedrà i bambini cimentarsi in una caccia al tesoro all’interno del giardino geologico risolvendo indizi e giochi a tema. Lo scopo di questo evento è di mostrare ai più piccoli il lavoro del paleontologo e gli strumenti da lui utilizzati per l’analisi dei fossili.

Il laboratorio si svolgerà su prenotazione dalle 16 alle 19, costo € 5 a bambino. Nelle date 23 e 30 maggio è inoltre previsto un turno anche dalle ore 10 alle ore 13.

Il laboratorio “Esploratori notturni”, invece, accompagnerà il visitatore in una visita all’interno del museo attraverso l’utilizzo di torce elettriche, per avvicinare adulti e bambini al mondo della paleontologia e per provare l’emozione della scoperta. L’inizio è previsto alle ore 21 e il costo sarà di € 3 a persona.

Per poter svolgere entrambi gli eventi è necessario un numero minimo di 3 persone, inoltre l’apertura del museo avverrà solo su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3516227786 oppure visitare il nostro sito web o i canali social.

Museo Paleontologico Silvio Lai Via Nuova di Peagna, 209, 17023 Peagna SV museolai@riotorsero.eu

Maggiori info anche sul sito web http://www.riotorsero.eu/