Spezia, riaperta della strada provinciale 566, completati i lavori primari per la messa in sicurezza del sito con una barriera

Spezia, riaperta della strada provinciale 566, sono terminati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area segnata dalla frana che ha richiesto la temporanea chiusura la strada provinciale Sp.566 in località Sciarpato nel comune di Sesta Godano.

L’intervento, coordinato dal personale del Servizio strade della Provincia della Spezia, è stato concluso con la posa di una serie di blocchi di contenimento lungo il lato della carreggiata segnato da movimento franoso, realizzando quindi una barriera paramassi.

Secondo le previsioni la circolazione è stata riaperta oggi, alle 13.00, con l’attivazione di un senso unico alternato temporaneo regolato da un semaforo.

Successivamente la posa di una serie di protezioni per garantire la sicurezza della sede stradale è stato attivato anche il procedimento per lo sviluppo di un successivo più vasto intervento.

I tecnici dell’Ente opereranno ancora nei prossimi giorni per ulteriori interventi di messa in sicurezza del versante sopra strada, si proseguirà poi con una serie di sopralluoghi al fine di individuare il percorso tecnico necessario per attivare un successivo progetto di stabilizzazione e definitiva messa in sicurezza.

“Il personale della Provincia ha operato, in coordinamento con il locale Comune, ininterrottamente sul sito sin dallo scorso venerdì per garantire il tempestivo intervento di messa in sicurezza e riapertura della sede stradale _ ha spiegato il Presidente Pierluigi Peracchini _ la nostra priorità, anche a fronte della complessa situazione in cui versano gli Enti provinciali, è quella di garantire un servizio ed evitare che situazioni impreviste come questa possano limitare la fruibilità delle rete viaria in un territorio come quello spezzino dove molte località sono servite spesso da una sola strada.

Ringrazio il personale del nostro Servizio tecnico per il lavoro svolto in questi giorni, dimostrando ancora una volta professionalità e spirito di servizio verso le nostre comunità”.