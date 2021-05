Spezia, Rafael: Bel regalo scendere in campo contro la Roma

Al termine della sfida di domenica contro la la Roma, Rafael è sceso in campo dopo un lungo periodo.

“E’ stato un bel regalo da parte del mister, dello staff e di tutta la squadra dello Spezia, perchè poter giocare a 39 anni a questo livello è motivo di grande orgoglio e per questo devo ringraziare tutti.

Peccato aver pareggiato dopo aver chiuso la prima frazione sul 2-0, ma il nostro obiettivo lo abbiamo raggunto la settimana scorsa ed oggi abbiamo chiuso con un risultato positivo quella che si è rivelata una stagione fantastica.

Non so ancora cosa farò nella prossima stagione, ma oggi ho cercato di divertirmi e fare del mio meglio; quest’anno è stato molto difficile per tutti, abbiamo speso tante energie per arrivare a centrare il nostro obiettivo, c’è stata una grande alchimia ed è stata un po’ il segreto di questa squadra, unitamente al lavoro del mister, che ha tenuto sempre alta la tensione”.