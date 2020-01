Spezia, prevendita aperta per la sfida con il Crotone

Lo Spezia Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la sfida valida per il 21° turno della Serie BKT ’19-’20 tra Crotone e Spezia, in programma allo stadio “Ezio Scida” alle 15:00 di domenica 26 gennaio, è attiva sul circuito Listicket.

SETTORE OSPITI

Intero € 10

I tagliandi sono acquistabili presso:

⇒ Punti vendita Listicket di tutta Italia (QUI ricerca rivenditori).

La prevendita del Settore Ospiti chiuderà sabato 25 gennaio alle ore 19.00, come da disposizione Ministeriale. No obbligo tessera del tifoso.

Una trasferta importante per la squadra di mister Italiano per capire quale sarà il futuro delle Aquile in questo campionato, se di ambizione o di sofferenza.