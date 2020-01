Genoa, ripresa degli allenamenti a Pegli

Subito in campo al Signorini dopo la gara interna con la Roma. Rimboccarsi le maniche e lavorare sodo le parole in casa Genoa.

Per l’occasione si è tenuta una partitella “in famiglia” con i ragazzi dell’Under 18. Presenti a rimpolpare le fila anche cinque ragazzi della Primavera, comunque vittoriosa a Roma contro la Lazio per 4-1. Dumbravanu, Montaldo, Piccardo, Verona e Vodisek. Due tempi da trenta minuti l’uno e ampio spazio a chi non è sceso in campo al Ferraris. Si prosegue anche domani, in vista dell’anticipo di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Rientrerà dalla squalifica capitan Criscito; assente invece Cassata per lo stesso motivo.