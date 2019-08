Spezia, prevendita aperta per la sfida col Cittadella

Lo Spezia Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la sfida valida per il 1° turno della Serie BKT ’19-’20 tra Cittadella e Spezia, in programma allo stadio “Pier Cesare Tombolato” sabato 24 agosto alle ore 21:00, è attiva sul circuito Listicket.

SETTORE OSPITI (1144 posti)

Intero € 14 (comprensivo dei diritti di prevendita)

I tagliandi sono acquistabili presso:

⇒ Punti vendita Listicket di tutta Italia (QUI ricerca rivenditori).

⇒ On line cliccando qui

La prevendita del Settore Ospiti chiuderà venerdì 23 agosto alle ore 19.00, come da disposizione Ministeriale ed il giorno della gara, sempre in accordo con quanto deliberato dalle Autorità Competenti in materia, il botteghino del settore ospiti rimarrà chiuso. No obbligo tessera del tifoso.

SETTORE DIVERSAMENTE ABILI

L’A.S. Cittadella S.r.l., nel rispetto delle normative previste dal D.M. 06/06/2005, ha istituito un servizio gratuito di prenotazione posti per le persone diversamente abili che consentirà di rendere l’ingresso più agevole e sicuro allo stadio “Pier Cesare Tombolato”. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza è previsto l’ingresso gratuito anche per l’accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne).

Per tutte le informazioni relative ad eventuali accessi di tifosi ospiti diversamente abili, si invita a seguire la procedura al seguente link. Si ricorda che la disponibilità di questa tipologia di accessi è limitata e si invita quindi a prenotare l’ingresso con adeguato anticipo.