Spezia-Pescara, Italiano: Reagire dopo il ko di Benevento

Alla vigilia della sfida al Pescara, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano analizza così il momento dei suoi dopo lo sfortunato ko di Benevento.

“Torniamo tra le mura amiche dopo due trasferte ostiche e specialmente contro i campani, con un po’ di attenzione in più, sono convinto che avremmo potuto cogliere qualcosa di importante, ma ora dobbiamo lasciarcela alle spalle e ripartire subito, sfruttando al meglio il turno casalingo.

Il Pescara nell’ultimo turno ha superato un Ascoli in netta crescita ed in avanti può contare su una batteria di attaccanti molto forti, pertanto servirà concentrazione massima per ripartire con il piede giusto. Gli uomini di mister Legrottaglie hanno dimostrato di aver carattere, di sapersi rialzare e sono un gruppo che se gode di libertà, può mettere in difficoltà chiunque, forte di calciatori di spessore come Galano, Clemenza e Maniero, ma in casa noi dobbiamo cercare di ottenere sempre il massimo e vogliamo proseguire nella striscia positiva casalinga degli ultimi mesi.

Turnover? Ho grande abbondanza, i ragazzi stanno bene ed ho a disposizione una rosa di titolari, pertanto inserire qualche elemento fresco sono sicuro che non sarà assolutamente un problema, anche perchè ricordiamo che a Benevento, recupero compreso, abbiamo giocato circa settanta minuti in inferiorità numerica; cercheremo come sempre di fare le scelte giuste in tutti i reparti, anche perchè ripeto, conterà soltanto tornare a spingere forte dopo la caduta del “Vigorito”.

La classifica? Anche se inizia ad essere un momento del campionato in cui i punti pesano davvero, dobbiamo essere bravi a non farci prendere dall’ansia, ma al contrario dobbiamo fare del nostro meglio per non abbandonare le zone alte della classifica, mettendo in campo grande attenzione; non vogliamo gettare al vento tutti i sacrifici fatti fino ad oggi per rialzarci e vogliamo continuare ad essere quelli di due settimane fa”.