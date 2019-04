Spezia-Perugia, Marino: Risultato amaro

Si è conclusa con un pareggio la sfida casalinga con il Perugia e dopo il triplice fischio finale, il tecnico aquilotto Pasquale Marino analizza così la prova dei suoi: “Una delle migliori prestazioni stagionali, durante la quale non abbiamo praticamente concesso nulla ai nostri avversari, almeno fino alla bella giocata di Sadiq, unica azione pericolosa del Perugia.

Non amo parlare degli arbitri, ma ultimamente ci sono situazioni che non girano sicuramente a nostro favore ed oggi non capisco come sia possibile non aver sanzionato l’intervento del già ammonito Gyomber, visti anche i cinque punti di sutura sul malleolo rimediati in quell’occasione da Okereke e che rischiano di fargli saltare la prossima partita.

Giocare l’ultima parte del match in superiorità numerica sarebbe stato sicuramente un vantaggio e devo dire che sono amareggiato, perchè ultimamente si sono verificati spesso episodi che hanno condizionato l’andamento degli incontri.

Persa un’occasione importante, ma se la squadra è quella vista oggi, le chance per tagliare il traguardo che ci siamo prefissati sono tante e dobbiamo essere ottimisti, l’importante sarà proseguire con questo tipo di prestazioni fino alla fine.

Non posso considerare giocatori come Crimi o Maggiore dei rincalzi, ho fiducia in questa squadra, ho a disposizione giocatori di assoluto valore e non posso certo lamentarmi delle assenze; abbiamo offerto una prestazione importante, mettendo in campo spirito di sacrificio e voglia di vincere, giocando da squadra matura”.