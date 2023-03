Spezia-Inter 2-1, Dragowski: Vittoria di gruppo

Un rigore parato a Lautaro e altre parate decisive. Per Bartlomiej Dragowski quella del Picco è una notte da incorniciare dello Spezia, al termine della gara queste sono le sue dichiarazioni.

“È stato bello parare questo rigore, voglio ringraziare i preparatori dei portieri, perché mi hanno aiutato a prepararli perfettamente. Cerco sempre di essere calmo sui rigori, sono momenti delicati, in cui è facile cambiare idea su quale lato scegliere.

Dal punto di vista mentale abbiamo fatto una partita straordinaria, tutti hanno corso, tutti hanno lottato, l’Inter ha qualità importanti, con una gestione palla ottimale, ma siamo stati all’altezza della partita, riuscendo a portare a casa il risultato.

La corsa salvezza è ancora apertissima, manca molto alla fine della stagione, quindi vogliamo goderci questi tre punti importanti e pensare già da domani alla sfida di Venerdì contro il Sassuolo, che sarà anche quella di fondamentale importanza.

Siamo in un momento in cui in ogni partita dobbiamo andare a caccia di punti, oggi era molto difficile, ma ci siamo riusciti, quindi dovremo essere bravi a fare lo stesso anche in trasferta tra sette giorni.

I nostri tifosi sono decisivi, lo sappiamo dall’inizio della stagione, per noi valgono tanto e tutte le squadre che vengono qua a giocare fanno fatica anche grazie alla nostra tifoseria, mi auguro che il loro calore si faccia sentire in maniera così forte fino alla fine della stagione”.