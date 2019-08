Spezia, giovedì la festa di presentazione della squadra

Un avvio di campionato davvero super per le Aquile, capaci di imporsi per 3 a 0 sul campo del Cittadella ed ora scalpitanti in vista dell’esordio casalingo che sabato 31 agosto alle ore 18:00 vedrà Terzi e compagni affrontare il Crotone.

Tuttavia gli spalti del “Picco” non saranno nei prossimi giorni l’unico posto dove scatenare la propria passione, infatti giovedì 5 settembre, alle ore 20:45, Piazza Europa accoglierà il caloroso tifo spezzino per la presentazione della prima squadra guidata da Vincenzo Italiano, prontissima ad abbracciare i propri sostenitori anche al di fuori del rettangolo verde.

Sarà l’immancabile speaker Federico La Valle a presentare la serata, che vedrà il via alle 19:00, quando per tutti i tifosi aquilotti sarà possibile approfittare degli stand enogastronomici presenti in Piazza Europa, dove tra focaccia, muscoli, pizza e birra si potrà attendere l’inizio dell’evento.

Un modo per unire ancor di più la truppa aquilotta alla città, al proprio popolo, a chi settimana dopo settimana non bada alle distanze chilometriche, a spese o al meteo pur di sostenere la maglia bianca, quella che #ComePrimaPiuDiPrima ci fa battere forte il cuore!