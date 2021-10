Spezia-Genoa, ultime info per i tifosi delle due squadre

Lo Spezia Calcio comunica che sono disponibili gli ultimi biglietti per il derby contro il Genoa di martedì 26 ottobre alle 18:30 allo stadio Alberto Picco.

Vieni a sostenere le Aquile e acquista il tuo biglietto nei punti vendita Vivaticket del territorio!

Sono esauriti tutti i posti disponibili in Curva Ferrovia, che sarà piena di tifosi pronti a far ruggire il “Picco” per sostenere Maggiore e compagni nell’importnate sfida contro i rossoblù.

Inoltre per quanto riguarda i tifosi del Genoa, in considerazione dell’esaurimento dei biglietti disponibili per il Settore Ospiti per la partita Spezia-Genoa e dell’impossibilità di acquistarne in loco alle biglietterie dello stadio Picco il giorno della gara, il Club invita i propri sostenitori a non intraprendere il viaggio se sprovvisti dei tagliandi di accesso preventivamente acquistati.