Spezia, finisce 3-2 la partitella in famiglia

Galoppo in famiglia sul terreno del “Picco” per le Aquile di mister Italiano, che sono tornate finalmente a calcare il manto erboso della propria casa, un modo per ritrovare le misure e mettere importanti minuti nelle gambe in vista della sfida all’Empoli, in programma venerdì 19 giugno alle 17.30.

Giornata soleggiata, con Terzi e compagni che hanno disputato una gara intensa, segnata dai sigilli di Maggiore, Gyasi, Galabinov, Acampora e Erlic.

Per domani il tecnico aquilotto ha concesso un giorno di riposo, con la truppa spezzina che tornerà ad allenarsi nella giornata di domenica per preparare ancora la ripresa del campionato.