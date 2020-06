Genoa Memories: Diego Milito, il Principe diventato Re

Giocate da Principe, un ritorno da re. La storia di Diego Milito, nato il 12 giugno del ’79 a Bernal, richiama alcuni dei momenti più felici dell’era Preziosi. Classe purissima, gol da leggenda. Sessanta in maglia rossoblù (57 in campionato, 3 in Coppa Italia), racchiusi in due stagioni e mezza e in una doppia parentesi (dal gennaio 2004 all’agosto 2005, poi nel 2008/09). Un robot dalle parti delle aree di rigore, tra i precursori della realtà aumentata. Con quegli occhioni sgranati verso i 7,32 mt., pareva che allargasse la lunghezza delle porte. Quelle che sfondava di precisione, astuzia, potenza. L’unico giocatore, nella storia delle stracittadine della Lanterna, a realizzare una tripletta in una singola partita. Una carriera piena di titoli, soddisfazioni ed emozioni. Dentro e fuori del campo. La sera del ritorno a Genova, nell’estate 2008, ad attenderlo in zona aeroporto trovò la corte di migliaia di supporter in festa. Una notte indimenticabile. Giocate da Principe, un ritorno da re.