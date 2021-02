Spezia, Erlic: Emozione grande il mio primo gol

Schierato ancora una volta dal primo minuto, Martin Erlic, ex di turno, è riuscito a trovare il suo primo gol in Serie A.

“Sono contentissimo, segnare il mio primo gol in Serie A è stata un’emozione incredibile, soprattutto perché è anche servito per conquistare la vittoria. Oggi abbiamo avuto un approccio alla partita perfetto e non ci siamo scomposti nemmeno dopo il loro gol, pertanto penso siano tre punti davvero importanti.

Mi sentivo che dovevo dare qualcosa in più alla squadra, sono riuscito a segnare un gol e quindi non posso che essere contento. Questi tre punti come detto sono di vitale importanza, anche perché in Serie A vincere non è mai facile, per noi ogni partita deve essere una finale.

La strada che stiamo seguendo è quella giusta, nelle ultime gare non eravamo riusciti a vincere quindi il risultato odierno è davvero una bella boccata d’ossigeno”.