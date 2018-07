Spezia-Empoli, Marino: Ottenuto tante risposte positive

Al termine della sfida amichevole disputata sul terreno del “Luperi” di Sarzana, è mister Pasquale Marino ad analizzare il match dei suoi.

“Oggi abbiamo ottenuto tante risposte positive, perchè dopo un avvio in cui l’Empoli è riuscito a metterci in difficoltà, la squadra non si è scomposta, ma ha iniziato a giocare, recuperando il risultato e creando diverse opportunità; la squadra ha fatto bene sotto diversi aspetti, ovvio che dobbiamo ancora crescere, ma in questo momento, in cui la lucidità non è ancora al massimo, certi errori sono fisiologici e con il lavoro potremo soltanto migliorare; bene il fraseggio, bene la tenuta del campo e l’attenzione nel riproporre in campo quanto fatto nelle scorse settimane.

Okereke? E’ efficace anche come punta centrale, è molto duttile e può fare molto bene in tutti e tre i ruoli del tridente.

Il centrocampo? Affrontare l’Empoli non è mai facile, perchè una squadra che fa del palleggio la propria arma migliore, quindi i nostri centrocampisti sono stati bravi a fare un buon filtro ed a rispondere con idee e voglia di giocare la palla.

Il mercato? Qualcosa dobbiamo ancora fare, il Club si sta adoperando per questo, ma non sono le amichevoli che devono farci cambiare idee, nè in negativo nè in positivo, perchè noi sappiamo cosa serve fin dall’inizio, le risposte sono state quelle che ci aspettavamo e procederemo sulla strada che abbiamo tracciato.

La Coppa Italia? Tra una settimana avremo la prima partita ufficiale, sarà un test importante per il nostro prosieguo”.