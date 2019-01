Spezia, Da Cruz: prima di una lunga serie di miei gol

Un esordio da incorniciare per Alessio Da Cruz, che al termine della sfida con il Venezia, esprime così tutta la propria soddisfazione.

“Sono molto felice di questo esordio, spero solo che si tratti soltanto della prima di una lunga serie di reti con la maglia bianca, anche se dispiace non sia valso i tre punti che ci saremmo meritati; ero molto defilato, avevo soltanto la possibilità di optare per la potenza e per fortuna la palla è terminata in fondo al sacco.

Giocando così possiamo andare molto lontano, basterà essere un po’ più cattivi davanti alla porta avversaria, perchè le occasioni create oggi sono state veramente tante; giocare palla a terra senza lanci lunghi è sempre un vantaggio per squadre tecniche come la nostra, il pubblico si diverte ed anche noi in campo. Ora testa alla prossima sfida.

Dedica? Qualche giorno fa è stato il giorno del mio compleanno, quindi lo dedico a me stesso”.