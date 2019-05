Spezia-Crotone, Marino: Gara chiave per i play off

Alla vigilia della sfida con il Crotone, penultimo turno di campionato, le Aquile di Pasquale Marino vedono il traguardo playoff ad un passo, ma per tagliarlo prima delle altre contendenti, bisognerà passare attraverso una vittoria nel match con i pitagorici.

“A Palermo approccio timido, le reti dei rosanero sono state frutto di nostri errori, ma nella ripresa abbiamo interpretato il calcio che sappiamo proporre e la partita è cambiata radicalmente: quando i ragazzi giocano come sanno, possono competere con chiunque.

Quando si giocano tante partite ravvicinate, gli allenamenti sono sedute di scarico e non è possibile lavorare sull’intensità, quindi è difficile valutare pienamente la condizione di ogni singolo calciatore, ma ovviamente cercheremo di mettere in campo la miglior formazione possibile per ottenere tre punti che a questo punto diventano fondamentali.

Maggiore? Se non avesse avuto qualche problema fisico che ha condizionato la sua stagione, avrebbe potuto trovare più spazio e segnare anche di più, perchè è un calciatore molto bravo negli inserimenti, oltre che dotato di grande intelligenza e personalità. Da Cruz? E’ disponibile ed oltre a lui abbiamo ritrovato Bidaoui, quindi domani avremo qualche alternativa in più.

Nell’ultimo periodo il rammarico ci ha sempre accompagnato dopo il triplice fischio finale, ma domani dovremo lasciarci tutto alle spalle, giocare con grande determinazione e trovare una vittoria che potrebbe già voler dire playoff; mi auguro di trovare uno stadio pieno che possa spingere la squadra ogni oltre limite, perchè in queste gare l’apporto del pubblico è indispensabile.

In attesa di giocare il ritorno con il Lecce, facendo un’analisi della classifica emerge che con le prime quattro non abbiamo mai perso, mentre abbiamo lasciato qualche punto di troppo a formazioni con altri obiettivi, ma a questo punto non serve pensare al passato, bensì dobbiamo concentrarci sul presente.

Il Crotone ha fatto un girone di ritorno straordinario, è una squadra di assoluto valore che ha faticato nella prima parte, ma ha un organico da vertice, pertanto sappiamo bene quali saranno le difficoltà che andremo ad incontrare domani, consci che partite facili non esistono, specialmente nel finale.

Pensare ad un ultimo turno semplice in caso di promozione anticipata del Lecce sarebbe sbagliato, perchè spesso con la mente libera si gioca bene e si possono ottenere risultati importanti con il minimo sforzo, ma alla sfida del “Via del Mare” penseremo da domenica, ora testa solo al Crotone”.

squadra che sta bene fisicamente e che finisce sempre le gare in crescendo

Gyasi? Ha grandi doti atletiche, è un calciatore tatticamente prezioso, sempre pronto al sacrificio e ad applicarsi per il bene della squadra.