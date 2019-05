Spezia-Crotone, dirige Marinelli di Tivoli

Sfida fondamentale per la promozione e i play off per lo Spezia in casa contro i Pitagorici.

L’AIA ha reso noto che sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida del “Picco” tra le Aquile di Pasquale Marino ed il Crotone guidato da mister Stroppa.

L’incontro, in programma sabato 04 maggio alle ore 15:00, e valido per il 37° turno del campionato di Serie BKT ’18/’19, vedrà come assistenti Michele Grossi della sezione di Frosinone e Andrea Capone della sezione di Palermo; quarto ufficiale sarà Manuel Volpi (Arezzo).

Le Aquile sono chiamate al successo per poter sperare ancora negli spareggi.