Spezia-Brescia 3-1, le Aquile volano agli ottavi di Coppa Italia

Vittoria convincente dello Spezia che si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia contro il Brescia.

Gotti ha lasciato in panchina Gyasi e Nzola e lanciato dal primo minuto lo slovacco Strelec che lo ha ripagato con una doppietta. L’attaccante 21enne va subito a segno al 20’: su un’ingenuità della difesa bresciana, si ritrova la palla all’altezza del rigore e con un esterno preciso infila Andrenassi.

Nel secondo tempo il raddoppio, in un momento positivo del Brescia, con un lampo di Verde al 55’: l’ex romanista parte da destra, si accentra e di sinistro la mette sul primo palo. Gotti dà spazio ai cambi, entrano Agudelo e Holm, a segno nell’ultima di campionato con la Cremonese. Lo svedese va subito vicino al terzo gol, trovato invece ancora da Strelec a quattro minuti dalla fine.

È la sua doppietta personale ed è il 3-0 dello Spezia. Allo scadere del recupero il colpo di testa vincente di Moreo non cambia la sostanza: finisce 3-1 per lo Spezia, che va avanti in Coppa Italia e adesso torna a pensare al campionato: sabato per Gotti c’è la sfida alla Salernitana.

SPEZIA-BRESCIA 3-1

20’ e 86’ Strelec (S), 55’ Verde (S), 90’+1’ Moreo (B)

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala (73’ Sher), Ferrer (58’ Amian), Ampadu, Hristov; Ellertsson (83’ Beck), Kiwior, Ekdal (58’ Agudelo); Verde, Strelec, Sanca (73’ Holm). All. Gotti

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Huard (80’ Pace), Jallow, Mangraviti, Cistana; Ndoj (65’ Bertagnoli), Van de Looi (74’ Laboijko), Bisoli; Bianchi (67’ Moreo), Olzer; Niemeijer (65’ Nuamah). All. Clotet