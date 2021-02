Spezia, Bastoni: vittoria con il Milan meritata

Altra prestazione di qualità e quantità per Simone Bastoni, questa sera finito anche sul taccuino dei marcatori per la prima volta in Serie A: “Sono contentissimo per il mio gol, era tantissimo che non segnavo e questa sera, per lo più contro la capolista, sono riuscito a sbloccarmi: è stata un’emozione grandissima.

Avevamo preparato la gara per essere molto aggressivi, sul modello di quella della scorsa settimana contro il Sassuolo, e ci siamo riusciti. Siamo stati molto bravi in fase di non possesso, eseguendo una pressione costante e soffocando la manovra del Milan: siamo stati davvero bravi, la vittoria è davvero meritata.

In ogni nostra gara sta segnando un calciatore differente, vuol dire che i meccanismi sono ben rodati, che ognuno di noi sa quello che deve fare e che tutti remano dalla stessa parte.

Il selfie finale? Sta portando bene, quindi speriamo di farlo ancora per tante partite”.