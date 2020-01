Terminata la sosta invernale, le Aquile di Vincenzo Italiano sono pronte a tornare in campo e lo faranno oggi alle ore 15:00, quando sul terreno del “Picco” arriverà il Cittadella di mister Venturato, battuto nel match di andata ed in piena zona playoff.

Per l’occasione mister Italiano dovrà ancora fare a meno di Bidaoui, Bastoni e Galabinov, ma potrà contare per la prima volta sul nuovo acquisto M’Bala Nzola, alla prima chiamata in maglia bianca, oltre a Martin Erlic, assente per squalifica nell’ultimo turno disputato nel 2019.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.SCUFFET, 12.KRAPIKAS, 22.BARONE

DIFENSORI: 2.VIGNALI, 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 21.FERRER

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI M., 15.MASTINU, 16.BARTOLOMEI, 23.REINHART, 25.MAGGIORE, 28.ERLIC

ATTACCANTI: 7.BURGZORG, 10.RICCI F., 11.GYASI, 14.NZOLA, 17.GUDJOHNSEN, 32.RAGUSA