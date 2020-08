Spettacolo musicale nella villa Romana di Bocca di Magra

A Ferragosto alle 21,30 nella Villa Romana di Bocca di Magra lo spettacolo “Il corsaro nero” da Emilio Salgari interpretato da David Riondino e musicato dal vivo da Gianluca Campi.

Sarà una festa la chiusura di “Sipario mare. I borghi raccontano” sabato 15 agosto con Il corsaro nero da Emilio Salgari interpretato da David Riondino e musicato dal vivo dal campione mondiale di fisarmonica Gianluca Campi. La rassegna ideata ad Ameglia (La Spezia) da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, a Ferragosto (ore 21,30 – ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie vigenti) si conclude nella Villa Romana di Bocca di Magra e porta lo spettacolo dal vivo in un sito archeologico che fa parte della rete STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, ideata da Teatro Pubblico Ligure e nata in accordo con i Poli Museali Italiani, le Regioni ed il Ministero dei Beni Culturali al fine di promuovere il patrimonio archeologico che si affaccia sul Mediterraneo attraverso spettacoli ed eventi. “Sipario mare. I borghi raccontano” è realizzata da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Ameglia e della Regione Liguria attraverso Teatro Pubblico Ligure.

Il corsaro nero fa parte del progetto Capitani coraggiosi, dedicato alla grande letteratura di mare. Sarà David Riondino a fare vivere le emozioni e le avventure, rivisitate come una ballata, del romanzo di Emilio Salgari, accompagnato da un musicista d’eccezione, il campione mondiale di fisarmonica Gianluca Campi, musicista e virtuoso conosciuto in tutto il mondo che non ha mai dimenticato le sue radici liguri ed è legato alla cittadina di cui è originario, la vicina Sesta Godano. «Capitani coraggiosi affronta la grande letteratura di mare – spiega Maifredi – in un viaggio a tappe, come scali di una rotta attraverso gli oceani. Marinai, naufraghi, esploratori attratti dal folle volo come acrobati di uno spettacolo che ha come teatro il mare, come chapiteau il firmamento per dare voce ai protagonisti, in un racconto orale di avventure antiche quanto l’uomo».

Il corsaro nero è pallido, sempre vestito di nero, il Cavaliere di Roccabruna, Signore di Ventimiglia, divenuto corsaro per vendicare il fratello ucciso a tradimento dal duca Wan Guld, al soldo degli spagnoli, è uno dei personaggi più celebri del romanzo d’avventura italiano. Abbordaggi, battaglie, duelli, ma anche l’amore che colpisce in modo inaspettato. David Riondino e Sergio Maifredi ce lo restituiscono come una ballata, un racconto da ascoltare a voce alta, una saga fantastica.

Teatro Pubblico Ligure che è nato con la missione di valorizzare, attraverso progetti culturali, le bellezze paesaggistiche, archeologiche ed architettoniche della Liguria, ha creato, ormai da quattro anni, insieme all’Amministrazione del Comune di Ameglia, il percorso Sipario mare – I borghi raccontano per costruire una comunità di cittadini residenti ed ospiti che, sera dopo sera, anno dopo anno, vivano il territorio con orgoglio e consapevolezza.

Sergio Maifredi, direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure

Per informazioni: tel. 0187 609209, www.viviameglia.it, Facebook Viviameglia, turismo@comune.ameglia.sp.it

Ulteriori informazioni su www.teatropubblicoligure.it