Spettacolari regate all’ Europeo Master Laser di Andora

Il greco Adonis Bougiouris ed il britannico Jon Emmett restano in testa all' Europeo alla vigilia dell' ultima giornata di regate. Ieri condizioni meteo mutate con raffiche fino a 19 nodi ed onda di due metri.

BOURGIOURIS ED EMMETT IN TESTA ALL’ EUROPEO

ANDORA- Il greco Adonis Bougiouris ed il britannico Jon Emmett conservano il primato dopo le due prove disputate ieri con vento teso. Entrambi i velisti, rispettivamente fra gli Standard e fra i Radial hanno allungato nei confronti dei diretti avversari ed affrontano oggi l’ ultima giornata di gara in una condizione di vantaggio, potendo gestirsi sulla difensiva nelle ultime due prove ancora da disputare.

Gli italiani, che nella giornata precedente erano riusciti a risalire in classifica, hanno perso qualche posizione anche a seguito del primo scarto che si è potuto effettuare dopo quattro prove.

Dopo diverse giornate di sole, con brezza leggera e acqua calma, le due prove di ieri si sono infatti svolte in un clima del tutto differente: cielo grigio scuro con vento da 12-16 nodi da est (con raffiche fino a 19 nodi) ed un’ onda da due metri. Condizioni che hanno dato del filo da torcere alla flotta Laser.

A presiedere la Giuria di questa comunque bellissima edizione andorese dei campionati europei Master è Claudio Uras, coadiuvato dai giudici Berbardette Delbart, Cristina Tarello, Marco Cimarosti, Jean Luc Michon e Jean Bernard Luther.

Il Comitato di regata invece è presieduto da Fulvio Parodi e formato da Alessandra Barberis, Andrea Arasio, Elio Cappa, Luca Cernuschi, Marco Claveri, Roberto Goinavi, Gianfranco Lacqua e Giuseppe Tezel,

Queste le classifiche alla vigilia dell’ ultima giornata.

Laser Standard: 1) Adonis Bougiouris (Grecia), 6; 2) Carlos Martinez (Spagna), 14; 3) Roger Schultz (Germania), 26; 4) Roberto Bini (Italia), 32; 5) Christoph Marsano (Austria), 32; 6) Leandro Rosado (Spagna), 34; 7) Roig Antoni (Spagna), 37; 8) Meesemaecker Benoit (Francia), 38; 9) Migliaccio Lorenzo (Italia), 38; 10) Vogtensperger Jean Pierre (Francia), 41.

Laser Radial: 1) Jon Emmett (Gran Bretagna),6; 2) Alessio Marinelli (Italia), 12; 3) Jean Christophe Leydet (Francia),14; 4) Erberto Sibilia (Italia), 19; 5) Santocanale Luigi (Francia), 23; 6) Elisa Boschin (Italia), 24; 7) Pierick Amizet (Francia), 28; 8) Chimona Georgia (Grecia), 29; 9)

Ugo Arlini (Italia), 30; 10) Marn Van Olffen (Olanda), 33.

CLAUDIO ALMANZI