Spedizione punitiva di baby gang francese: quattro arresti a Ventimiglia

Quattro francesi di età compresa tra i 17 e 18 anni, appartenenti a una baby gang di circa venti persone hanno organizzato domenica scorsa una ‘spedizione punitiva’ a Ventimiglia contro un gruppo di coetanei italiani e sono stati denunciati dalla polizia per tentate lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.

Uno dei quattro è stato trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante acquistato in Francia e ora dovrà rispondere anche di minacce e porto abusivo di armi.

Il luogo d’incontro tra i due gruppi è avvenuto, in via Tacito, nei pressi del McDonald’s con i francesi che sono arrivati in scooter, con il volto coperto e armati con tubi metallici e volevano vendicarsi per gli apprezzamenti fatti ad alcune ragazze.

Proprio i francesi hanno incominciato a tirare delle pietre contro i rivali italiani copendo alcune auto.

I residenti hanno chiamato il 112 e sul posto è giunta velocemente la polizia bloccando due francesi in via Dante ed altri due in corso Genova.