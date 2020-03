Spacciatori di droga non stanno a casa: rapallesi fermati in due in moto e denunciati

I militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure ieri hanno denunciato due rapallesi di 41 e 42 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (marijuana).

I due sono stati notati per le vie di Rapallo a bordo di un motorino nonostante i divieti imposti dal decreto Conte sull’emergenza coronavirus, che prevede, tra l’altro, non solo di evitare di uscire di casa senza giustificato motivo, ma anche quello di non andare in due su ciclomotori e motocicli in quanto non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

I rapallesi sono stati quindi fermati, ma hanno provato a giustificarsi.

Tuttavia, i carabinieri hanno visto che uno dei due stava cercando di nascondere qualcosa.

Sottoposti a perquisizione, il 41enne aveva all’interno della giacca un barattolo con della marijuana per un totale di oltre 20 grammi.

Pertanto, i due sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e anche per inottemperanza dei provvedimenti imposti dai DPCM 8-9-11 mar 2020.