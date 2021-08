Green pass obbligatorio, ma tamponi a pagamento: ecco i costi

Over 18 il prezzo è fissato a 15 euro. 8 euro per i minori tra i 12 e i 18 anni

I tamponi rapidi in farmacia costeranno 15 euro dai 18 anni in su, mentre 8 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

“Abbiamo sottoscritto un accordo tra il commissario Figliuolo, d’intesa col ministero della Salute e tutte le organizzazioni di rappresentanza dei farmacisti italiani (Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite).

Tale accordo prevede come costo ai cittadini un prezzo abbattuto di 8 euro nella fascia dai 12 ai 18 anni e un costo calmierato di 15 euro per la fascia sopra i 18 anni”. A dirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa al termine del Cdm.

Poi ha precisato sempre a proposito dei tamponi che al momento “La norma di legge è vigente fino alla fine di settembre e il Governo si riserva poi di fare le sue valutazioni”.

Il protocollo d’intesa serve per la somministrazione dei test antigenici rapidi (tamponi) che sono validi per l’emissione della certificazione digitale. Tale certificazione è valida per 48 ore, non è gratuita ma è ad un prezzo calmierato, da parte delle farmacie aderenti.

Il documento prevede che nelle farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 euro.

In particolare, per i test eseguiti in favore dei minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie aderenti riceveranno un contributo da parte dell’Amministrazione Pubblica di 7 euro.

La remunerazione complessiva per le farmacie sarà pari a 15 euro, di cui 8 a carico dell’utente e 7 quale quota di contribuzione pubblica.

Il costo comprende, oltre alla prestazione professionale legata alla somministrazione e al rilascio della certificazione digitale, anche i costi di approvvigionamento dei test, del materiale di consumo, degli oneri logistici e ogni altro onere accessorio.

Le prenotazioni, la gestione degli appuntamenti e l’esecuzione dei test vengono eseguiti autonomamente dalle farmacie, con priorità alla fascia di età 12-18 anni.

Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19.