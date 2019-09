Sori: taglio di 27mila euro l’anno al Centro anziani

Mario Reffo, sindaco della nuova Amministrazione di Sori ha deliberato un pesante taglio alla spesa sociale di 27mila euro all’anno per la gestione del centro anziani. «Si tratta della gestione del Centro anziani, questo taglio economico rischia di compromettere la qualità del servizio ̶ spiega Ilaria Bozzo, consigliere di opposizione ̶ il Comune di Sori ha avviato una gara d’appalto per la gestione del servizio di Comunità alloggio tagliando di 27mila euro l’anno il servizio a discapito della qualità stessa».

La preoccupazione non ha tardato a farsi sentire tra gli anziani e in tutto il paese, «Abbiamo ascoltato e parlato con gli anziani, i loro familiari e gli operatori del Centro, abbiamo verificato il Capitolato e di fatto risulta ̶ puntualizza Bozzo ̶ confermato dall’ufficio dei Servizi Sociali stesso, che l’Amministrazione abbia tagliato questa spesa, la spesa per gli anziani.»

In riferimento ai deplorevoli fatti di cronaca, in cui si denunciano attività di mala gestione nell’assistenza agli anziani, i consiglieri di opposizione soresi chiedono tramite un’interpellanza all’Amministrazione se è stato valutato attentamente sulle cause che si possono determinare dopo un taglio lineare di tale portata. La mancanza di questo finanziamento compromette il livello della qualità del servizio e senza dubbio verrà a mancare l’assistenza e la familiarità nei frapporti umani che si era creato pazientemente in questi anni.

«Dove taglierà il nuovo gestore per rientrare nell’importo di gara? Nella sorveglianza notturna? Nel cibo? Nelle attività di animazione?» Si chiedono i consiglieri di opposizione e molti soresi. La gara d’appalto pubblicata sul sito del Comune infatti riporta una cifra più bassa rispetto al passato, da un servizio comunale che risultava di 449.550 euro si passa oggi ad un importo pari a 368.852,46 euro per lo stesso periodo di tempo di affidamento del servizio, tre anni.

Il centro anziani di Sori ospita dieci persone in residenza e nel pomeriggio viene frequentato dai tanti anziani della zona che si riuniscono per giocane a carte (rigorosamente burraco), fare merenda, svolgere attività sull’invecchiamento attivo, clown terapia, pet therapy, vengono organizzate letture, ginnastica di gruppo, teatro di cittadinanza e feste in occasione di Natale, carnevale e dell’8 marzo.

È un centro d’eccellenza che rischia oggi di veder perdere la sua peculiarità dovendo tagliare alcuni servizi per rimanere nell’importo dell’appalto. Alcuni anziani presenti in struttura si sono detti così preoccupati da voler cambiare alloggio: «Io esco di casa alla mattina e rientro alla sera e mi divido tra Croce Rossa e Comunità alloggio; questo è il mio rifugio.» racconta Salvatore. «Chi non è mai stato al centro anziani anche solo per due chiacchere non può capire l’atmosfera che si respira. » continua Flora.

«Mi sono trasferita in Comunità circa tre anni fa dopo averla frequentata per molti pomeriggi gli anni precedenti, la mia è stata una scelta ponderata e voluta di cui ad oggi sono molto contenta. Qui ho trovato una seconda famiglia, ho partecipato ad attività a cui mai avrei pensato di partecipare. Sono davvero contenta della scelta fatta spero tanto che la situazione non cambi se ne sentono tante al telegiornale sugli anziani…» conclude Gianna. ABov.