Smottamento alture Voltri: Fiorino isolato, questa mattina i primi lavori

Sono 122 le persone residenti a Fiorino, sopra Voltri, rimaste isolate dopo lo smottamento provocato dal maltempo, con diversi massi che sono caduti sulla strada.

Protezione civile del Comune di Genova e la Polizia Locale sono al lavoro.

Tutti i residenti sono stati informati della chiusura della strada, sulla quale ora non è consentito il transito via con mezzi che quello pedonale. Proprio i volontari hanno avvertito i residenti passando in tutte le abitazioni.

Sul posto possono passare esclusivamente i mezzi di soccorso. Mentre per chi non era rientrato a casa il Comune ha garantito il pernottamento in albergo.

Nella notte Polizia locale e Protezione civile hanno stazionato nell’area colpita, anche nella zona di Fabbriche.

Questa mattina una ditta incaricata della messa in sicurezza verificherà le condizioni del costone, gli interventi da metter ein opera per lo sgombero della strada dai detriti e la sua riapertura al traffico.