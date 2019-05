Slalom “Mignanego – Giovi”: Bentivoglio regola ancora Grammatico

Busalla, 5 mag. – Tutto come lo scorso anno al 37° slalom “Mignanego – Giovi” – 2° trofeo Bruno Polini, organizzato dalla Scuderia Valpolcevera con la collaborazione di Comune e Pro Loco di Busalla ed il supporto di La Meccanica Turbodiesel, OMP, Tarox, Viscol, SpazioGenova e Pontedecimo Gomme. Gara contrassegnata, per l’ennesima edizione, dal maltempo e successo assoluto di Pasquale Bentivoglio, alla guida della sua Tatuus Kawasaki (Bluthunder Racing), grazie all’ottimo scratch messo a segno nella terza manche – l’unica disputata non sotto la pioggia – con la quale il pilota comasco ha avuto ragione, come nel 2018, di Andrea Grammatico, il più veloce nelle prime due salite con la sua Radical SR4 (Winners Rally Team). Terza piazza finale per il giovane piemontese Erik Campagna (Formula Arcobaleno – VM Motor Team), che ha così riscattato la sfortuna subìta l’anno scorso.

Quarto assoluto e primo dei locali Stefano Repetto (Fiat Cinquecento – Suzuki), sempre brillante protagonista nella gara di casa, che si è lasciato dietro due vetture Gloria, la B4 di Enrico Piu (Top Drivers Team) e la C8 di Paolo Cornelli. Settima posizione finale per la A112 di Luca Veldorale (Alta Valle Motorsport) nella cui scia si sono classificati i locali Alessandro Polini (Polini 01 Bmw – Racing for Genova Team), in sofferenza per noie meccaniche nella terza salita, e Roberto Malvasio (Winners Rally Team), che ha affrontato la gara di casa al volante di un’ammirata Skoda Fabia R5 con cui ha chiuso la seconda manche alle spalle di Grammatico, e Gianluca Grossi (Rover Mini Cooper – Novara Corse).

Hanno concluso la gara 65 dei 78 piloti ammessi alla partenza. Erik Campagna è risultato il più veloce tra gli under 23 in lizza, la “figlia d’arte” Alessia Ferrari (Renault Clio Williams – La Superba) si è imposta nella graduatoria femminile mentre la Racing for Genova Team ha primeggiato tra le scuderie.