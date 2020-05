Sirene accese: Volontari Misericordia e Falcidia ringraziano sanitari Villa Scassi

Questa mattina i militi della Misericordia Volontari del Soccorso delle sezioni di Fiumara, Genova Centro e Ponente si sono ritrovati davanti all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per ringraziare i sanitari impegnati nell’emergenza coronavirus.

Un minuto di lampeggianti accesi e sirene spiegate è stato il ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto.

In rappresentanza del Municipio II Centro Ovest, ha partecipato il presidente Renato Falcidia (Lega).

“Ringrazio – ha spiegato il presidente Falcidia – gli amici della Misericordia e i sanitari del Villa Scassi.

Ho colto l’occasione per portare il ringraziamento non solo mio personale, ma di tutto il Municipio Centro Ovest a medici e operatori del nostro ospedale per lo straordinario impegno nell’affrontare l’emergenza coronavirus.

Tutti noi, in questa delicata fase di ripartenza, siamo tenuti con i nostri atteggiamenti responsabili a onorarne l’impegno per non vanificare tutto il lavoro fin qui svolto.

Non dimentichiamolo”.