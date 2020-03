Sindaco di Taggia positivo a Covid-19: sono scosso, ma sto bene e lavoro da casa

Il sindaco di Arma di Taggia Mario Conio oggi è risultato positivo al test del coronavirus.

“Buonasera, questa mattina mi sono sottoposto al tampone covid-19, purtroppo sono risultato positivo. Ora sono a casa, praticamente asintomatico. Nelle prossime due settimane svolgero’ il mio compito di sindaco tra le mura domestiche. Vi sono vicino” ha scritto stasera in un post su fb il sindaco Conio.

In un video, pubblicato sempre su fb, il sindaco ha aggiunto: “Come vedete, sto bene. Non ho problemi, se non quello di essere scosso e non lo nascondo, perché davvero non mi aspettavo questo tipo di esito”.