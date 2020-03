Weekend, Toti: c’é bisogno di vedere la Liguria deserta, non le scene di una settimana fa

“Domani scatta il fine settimana” e “abbiamo bisogno di vedere la Liguria deserta”.

E’ l’appello lanciato stasera dal governatore Giovanni Toti sull’emergenza coronavirus.

“Se la prossima settimana il virus mollerà la sua presa avremo pagato un tributo seppur doloroso in termini di morti, ma che non si poteva evitare.

Se continuerà a crescere saremo nelle condizioni di rincorrere una malattia che farà più danni di quanto siamo in grado di affrontare.

Domani scatta il fine settimana, le esigenze di lavoro cessano per la maggior parte dei cittadini, i supermercati saranno aperti.

La maggior parte dei cittadini Liguri non avrà un ragionevole motivo per uscire di casa se non per fare la spesa.

Abbiamo bisogno di non vedere le scene dello scorso fine settimana. Abbiamo bisogno di vedere una Liguria vuota, le strade vuote, le persone che camminano a distanza, che non ciondolano nelle spiagge, nei caruggi e che la gente stia a casa”.