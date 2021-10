Siena-Entella, Volpe: Siamo arrabbiati per il risultato

Deluso mister Volpe per la sconfitta di misura a Siena al termine di un’ottima prova.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo creando qualche occasione pericolosa, nella seconda frazione è venuto più fuori il Siena, era una partita da zero a zero ma il rigore l’ha indirizzata in un altro senso. È stata un’ingenuità da parte nostra.

Abbiamo tanti infortunati e quindi scelte limitate, soprattutto dietro, la stanchezza è venuta fuori nella seconda frazione.

Mi aspettavo a questo punto del campionato di essere in un’altra situazione. Dobbiamo cercare di cambiare questo trend che non piace a nessuno.

Questa squadra in questo momento ha qualche difficoltà soprattutto dal punto di vista mentale, non riusciamo a non subire gol, non voglio attaccarmi all’alibi delle assenze ma chiaramente le defezioni difensive ci stanno penalizzando”.