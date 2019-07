Si fa un selfie, cade da capanno e s’infilza in una cancellata

Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova dopo essere caduto dal tetto di un capanno su cui era salito per farsi un selfie durante una festa. E’ successo in via Paride Salvago a Genova Castelletto.

Il giovane si trovava con una decina di amici con il gruppo che avrebbe bevuto parecchio.

Ad un certo punto, il ragazzino ha deciso di scattarsi una foto e si è arrampicato sul tetto del capanno.

Da qui è precipitato cadendo su una cancellata ed infilzandosi in un fianco fianco.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha portato il ragazzo in codice rosso all’ospedale.

Le indagini sono affidate alla polizia.