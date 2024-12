Si è concluso HEALTH AND FOOD FESTIVAL in Villa Nobel a Sanremo, grande successo domenica 8 dicembre nella villa d’Imperia

Si è concluso HEALTH AND FOOD FESTIVAL in Villa Nobel a Sanremo, grande successo domenica 8 dicembre nella villa d’Imperia, la prima edizione di HEALTH AND FOOD FESTIVAL: IL CIBO DEL BENESSERE, un evento che ha celebrato la stretta connessione tra territorio, alimentazione e benessere, promuovendo una vita sana, longeva e di qualità.

Durante il festival, Villa Nobel ha accolto centinaia di visitatori, tra esperti e appassionati, in un programma ricco di appuntamenti che hanno spaziato tra approfondimenti scientifici, show cooking, degustazioni, laboratori didattici per bambini e incontri culturali. Con oltre 30 relatori e chef coinvolti, il festival si è distinto come un evento unico per la Liguria, posizionandosi come una piattaforma di innovazione e conoscenza sul rapporto tra cibo e salute.

La giornata inaugurale di venerdì 6 dicembre ha aperto con appuntamenti dedicati alla formazione e all’innovazione, realizzati in collaborazione con l’Università di Genova.

Tra i momenti più significativi: il laboratorio creativo per bambini “Cavoli a merenda? e Fiori eduli”, un seminario sulla celiachia e le intolleranze alimentari rivolto ai ristoratori, la tavola rotonda su “Alimentazione, benessere e longevità” e la presentazione del libro innovativo Quantum: Gastrofisica e Cucina Quantistica con la mostra fotografica “Nutrire la salute: essenze creative”.

Sabato 7 dicembre ha visto protagonisti la cucina locale e l’innovazione con show cooking che hanno messo in risalto i prodotti biologici e a chilometro giusto. L’incontro sui “Cibi del futuro” ha arricchito il programma con una riflessione su sostenibilità e innovazione alimentare.

Il corso per famiglie con bambini “Nutri-Natale” (che si è tenuto anche domenica) ha saputo coinvolgere attivamente il pubblico in esperienze uniche e formative, per comprendere che la nutrizione sana deve essere anche piacevole.

Un appuntamento di rilievo è stato l’evento “Pro-Aging, il Percorso della Vita: strategia per la salute”, curato dal Centro Studi Alfred Nobel di Sanremo, e dedicato e riservato alla formazione del personale sanitario che ha esplorato come un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano contribuiscano alla crescita di bambini sani e adulti consapevoli.

Domenica 8 dicembre, il festival ha chiuso in bellezza con gli spettacolari show cooking di cucina quantistica e di cucina salutistica. Gli appuntamenti dedicati all’ecosistema marino e alla salute dei bambini nelle scuole hanno sottolineato il carattere multidisciplinare dell’evento, che ha saputo toccare i temi del benessere a 360 gradi.

Tra gli elementi distintivi dell’evento, la valorizzazione del patrimonio enogastronomico ligure: dall’olio extravergine di oliva alle eccellenze dell’entroterra, ogni appuntamento ha dimostrato come il territorio sia una fonte inesauribile di salute e benessere. Degustazioni di vini Triple A e Amarone della Valpolicella hanno sottolineato il legame tra il concetto di chilometro giusto e la sostenibilità.

La formula vincente del festival è stata la capacità di coniugare tradizione e innovazione, testimoniata dal successo del ristorante temporaneo “La Cucina a Km Giusto” e dagli eventi che hanno insegnato a grandi e piccoli a considerare il cibo come una risorsa preziosa.

Ideato da Gianfranco Trapani in collaborazione con Prime Quality, gestore di Villa Nobel la cui proprietà è della Provincia di Imperia, il festival ha offerto una visione a 360 gradi del benessere, in un territorio che da sempre promuove uno stile sano e naturale con le sue tradizioni gastronomiche e le sue eccellenze.