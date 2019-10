Si chiude il Weekend Sestri Fashion Red Carpet

Un successo il Fashion Weekend di Sestri Ponente

Si conclude in positivo l’evento “Fashion Red Carpet” organizzato dai commercianti di Genova Sestri Ponente.

La rinomata Via Sestri e i dintorni dipinti di rosso gli scorsi 4 e 5 ottobre, uno spettacolo di colore in attesa del Natale e un’occasione per presentare, in una veste elegante, i prodotti e le nuove mode. Chi ha aderito, infatti, ha disposto nello spazio antistante il negozio, un banchetto rosso con le proposte da offrire ai passanti. Qualcuno ha anche installato una postazione dove poter tagliare i capelli all’aria aperta. I visitatori hanno così potuto fare shopping senza entrare nelle attività ma passeggiando nella Vie come in un immenso mercato comunale addobbato a festa. Tappeti rossi, palloncini, fiori. Un vero tripudio scarlatto!

E proprio di festa si è trattata data la moltitudine di manifestazioni artistiche collaterali sparse per tutta Sestri Ponente, quali per esempio concerti, bande musicali itineranti e in costume, trampolieri, corpi di ballo e molto altro.

L’affluenza è stata davvero tanta in entrambi i giorni. E’ bello vedere le vie di Genova così allegre e piene di vita, e anche noi di Liguria Notizie abbiamo partecipato all’evento, grazie all’ospitalità di Isabella e Guido di Lollipop che ci hanno amichevolmente raccontato e spiegato le attività delle due giornate…oltre che offerto qualche dolcetto!!!

Ora non ci resta che attendere la nuova edizione di “La vie en rose” (sempre organizzata dai commercianti sestresi) che lo scorso novembre ha avuto un notevole consenso popolare e ha dato enormi frutti. Con i soldi raccolti infatti sono riusciti a fare una donazione al COL di €1650.33.

Giorgia Cadenasso