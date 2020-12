Sevilla chiude secondo nel Clasico RCN vinto da Hernandez

Conception. L’ inossidabile Oscar Sevilla ha concluso il Clasico RCN al secondo posto dietro al compagno di squadra (Team Mdellin) Jose Tito Hernandez. L’ ultima tappa è stata vinta per distacco da un altro suo compagno di team Cristina Montoya.

Se in Italia abbiamo Davide Rebellin (49 anni), la Spagna vanta Oscar Sevilla (44 anni): si tratta di due casi fenomenali, due ciclisti particolarmente longevi ed ammirevoli. Quest’anno per Rebellin non ci sono stati veri acuti, solo piazzamenti, ma per Sevilla invece dalle due gare a tappe colombiane di fine stagione sono arrivate (al Giro della Colombia ed al Clasico RCN Andino) tre vittorie, il secondo posto nella classifica finale ed il primo in quella a punti.

Unico rammarico per il campione spagnolo non essere riuscito a vincere per la quinta volta la corsa a tappe più importante dell’ America Latina. Nella sua lunga carriera Sevilla ha ottenuto più di cento vittorie ed ha vestito più di cento maglie di leader nelle corse a tappe a cui ha partecipato, vincendo importanti eventi come la Vuelta Asturias nel 2006, la Route du Sud nel 2007, il Clasico RCN nel 2008, la Cascade Classic, la Vuelta Cundinamarca e la Vuelta Cihuahua nel 2009, il Giro del Messico e la Vuelta Antioquia nel 2010, l’ International do Cafè e la Vuelta Antioquia nel 2011, il Giro del Messico ed il Clasico Rcn nel 2012, il Tour do Rio nel 2013 e nel 2014, il Clasico Rcn nel 2016, la Vuelta della Comunidad de Madrid nel 2017, la Vuelta San Juan nel 2018 ed il Giro del Cile nel 2019.

Questo l’ ordine d’arrivo dell’ ultima tappa: 1) Cristian Montoya (Team Medellin); 2) Gomez (Team Colombia) a 1’21”; 3) Sierra (Nectar) a 2’38”; 4) Ramirez (Avinal) a 2’50”; 5) Cardona (Colnago Team) a 3’12”; 6) Castiblanco a 3’41”; 7) Cano a 3’43”; 8)Burgos a 3’51”; 9) Moreno a 4’24”; 10) Guerrero a 4’29”.

Classifica finale: 1) Jose Hernadez ( Team Medellin) 21 ore 39′ 37”; 2) Oscar Sevilla (id) a 21”; 3) Didier Merchan (Colombia Tierra de Atletas) a 28”; 4) Pineda (Team Colombia) a 1’02”; 5)

Bustamante (Team Colombia) a 1’18”; 6) Duarte (Team Mdellin) a 1’18”; 7) Sanchez (id) a 1’44”; 8) Chaparro (Orgullo Paisa) a 2’36”; 9) Jamaica (Colnago Team) a 3’27”; 10) Rendon (UAE Colombia) a 3’51”; 11) Sierra a 5’18”; 12) Rodriguez a 5’24”; 13) Pena a 5’31”; 14) Paredes (id) a 7′; 15) Cardona a 7’42”.

Classifica a punti:1) Oscar Sevilla 45 punti; 2) Bustamante, 32; 3) Hernandez, 31; 4) Montoya, 28; 5) Quiroz e Pineda, 26.

Classifica della Montagna: 1) Salvador Moreno, 63 punti; 2) Montoya, 33; 3) Paredes, 27; 4) Sanchez, 24; 5) Chalapud, 18.

PAOLO ALMANZI