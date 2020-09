Settembre, aria di Cinema a La Spezia

La Spezia, in Città un programma ricco di grandi Film, e si parte l’11 Settembre

VENERDI 11 SETTEMBRE Ore 15.00-17.15 BTS BREAK THE SILENCE :THE MOVIE

Ore 21.15 LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante (In contemporanea con il Festival di Venezia)

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 15.00-17.15 BTS BREAK THE SILENCE :THE MOVIE

Ore 21.15 LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante (In contemporanea con il Festival di Venezia)

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 15.00- BTS BREAK THE SILENCE :THE MOVIE

Ore 17.30-21.00 LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante (In contemporanea con il Festival di Venezia)

LUNEDI 14 SETTEMBRE

Ore 15.00 BTS BREAK THE SILENCE :THE MOVIE

Ore 17.00 COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE ( Le Grandi Prime)

Ore 21.00 LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante (In contemporanea con il Festival di Venezia)

MARTEDI 15 SETTEMBRE

Ore 17.00 LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante (In contemporanea con il Festival di Venezia)

Ore 21.00 COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE ( Le Grandi Prime)

MERCOLEDI 16 SETTEMBRE

Ore 17.00 LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante (In contemporanea con il Festival di Venezia)

Ore 21.00 COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE ( Le Grandi Prime)

CINEMA ASTORIA LERICI VIA GERINI

Da MARTEDI 1 A GIOVEDI 17 SETTEMBRE

CHIUSO PER FERIE

CINEMA GARIBALDI CARRARA VIA VERDI

VENERDI 11 SETTEMBRE

Ore 21.00 CONVIVERE

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 21.00 CONVIVERE

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 21.00 CONVIVERE

LUNEDI 14 SETTEMBRE Ore 21.00 FAVOLACCE ( A grande Richiesta)

MARTEDI 15 SETTEMBRE

Ore 21.00 FAVOLACCE ( A grande Richiesta)

MERCOLEDI 16 SETTEMBRE

Ore 21.00 FAVOLACCE ( A grande Richiesta)

BTS BREAK THE SILENCE :THE MOVIE I BTS sono uno dei gruppi musicali più famosi, amati e ascoltati al mondo: un vero e proprio fenomeno senza confini. Recentemente i BTS hanno continuato la loro espansione globale con un nuovo album Map of the Soul 7, che ha debuttato al numero 1 negli Stati Uniti e in molti altri paesi, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna e il Regno Unito. L’album è stato in cima alle classifiche in tutti i primi cinque mercati musicali del mondo e ha accumulato la cifra record di oltre 30 milioni di vendite.

LE SORELLE MACALUSO Dalla pluripremiata pièce teatrale, la vita di cinque sorelle palermitane. La storia è quella delle cinque sorelle del titolo. Il film ne racconta l’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia, mettendo a nudo sogni e rimpianti, ricordi e rinfacci: una storia famigliare matriarcale raccontata attraverso le voci ma soprattutto i corpi delle sue protagoniste. In concorso a Venezia

COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE Che cosa resta oggi della rivoluzione sessantottina? Cosa è sopravvissuto di quegli «antichi» ideali e cosa si è tramandato alle nuove generazioni in termini di impegno politico? E che fine ha fatto la scintilla che accompagnava quell’ insopprimibile desiderio di cambiare il mondo che ancora anima un mito apparentemente senza tempo? Questioni di sostanza, affrontate con garbo e leggerezza e una certa naïveté, nell’ esordio cinematografico di Judith Davis Cosa resta della rivoluzione, realizzato dai produttori de Il giovane Karl Marx, la Agat Films & Cie del sempre impegnato Robert Guediguian

CONVIVEREI numerosi appuntamenti della rassegna, infatti, si svolgeranno all’Accademia di Belle Arti, al Cinema Garibaldi, al Cortile della Biblioteca Civica, negli spazi del Giardino Palazzo Binelli, sul Sagrato della Chiesa del Suffragio e nella Sala di Rappresentanza della Camera di Commercio. All’evento parteciperanno vari personaggi della politica e della cultura di spiccata fama nazionale e internazionale. Ogni giorno questo festival dell’interculturalità si svolgerà con orario 17:00-24:00.

FAVOLACCE

Favolacce è un grandissimo film,un film importantissimo per il cinema italiano . Va visto e va supportato.Regia,sceneggiatura, attori e attrici in stato di grazia . Favolacce non è solo un caso mediatico: da vedere per riflettere e farsi scuotere. Speriamo che vinca l’Oscar, sarebbe ora per l’Italia

