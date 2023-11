Sestri, striscione Regeni tolto dal vento forte. Muzio: ricollocatelo

Il consigliere comunale di Sestri Levante e consigliere regionale Claudio Muzio oggi ha chiesto la “ricollocazione dello striscione per Regeni sulla facciata del Palazzo Comunale, in attesa di tutti i pareri istituzionali”.

Ecco il testo della lettera aperta del consigliere comunale di “Sestri per tutti” al sindaco Francesco Solinas e al presidente del consiglio comunale di Sestri Levante Gian Paolo Benedetti.

“In esito al distacco dell’altro ieri, causa vento forte, dello striscione ‘Verità per Giulio Regeni’ dalla facciata del Palazzo comunale, con la presente sono a richiedere, alla luce dell’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale il 13 settembre scorso e del parere trasmesso dalla Prefettura al Comune di Sestri Levante il 15 novembre, che nei tempi più brevi possibili tale striscione venga ricollocato nella suddetta posizione, in attesa dell’acquisizione del parere dell’ufficio cerimoniale della presidenza del Consiglio dei ministri per l’adozione di ulteriori determinazioni.

Come sopra richiamato, ritengo tale atto necessario in primo luogo per ottemperare con pieno rispetto al dispositivo del citato ordine del giorno, che impegnava il sindaco e la giunta ‘ad attivarsi per verificare la legittimità dell’esposizione della bandiera della pace e dello striscione Verità per Giulio Regeni sulla facciata del palazzo comunale, interpellando Enti ed Autorità competenti; a dare indirizzo agli uffici di presentare specifico quesito all’ufficio cerimoniale presso la presidenza del Consiglio’.

In secondo luogo, ricordo che, in attesa del parere dell’ufficio cerimoniale presso la presidenza del Consiglio, il parere della Prefettura pervenuto il 15 novembre, ribadisce la legittimità dell’esposizione dello striscione: ‘Si rappresenta che in occasione dell’esposto presentato nel 2018 dal consigliere comunale Paolo Smeraldi, questa Prefettura ha già interessato l’ufficio del cerimoniale di Stato e delle onorificenze presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ha riferito quanto segue: ‘Per quanto concerne la presenza, sulla facciata del Municipio, dello striscione della campagna Verità per Giulio Regeni, il predetto ufficio ritiene che lo stesso risulta collocato in posizione che non disturba l’esposizione delle tre bandiere ivi presenti’.

Alla luce di tutto ciò, vi sollecito a provvedere quanto prima alla riapposizione dello striscione Verità per Giulio Regeni”sulla facciata del palazzo comunale, laddove precedentemente collocato.

Per quanto mi riguarda, sottolineo che ogni ulteriore decisione sull’esposizione dello striscione non potrà essere demandata agli agenti atmosferici, ma dovrà essere presa, dopo la riapposizione dello stesso, attraverso i percorsi, l’assunzione di responsabilità e le scelte politiche che sono di pertinenza, in una prospettiva costituzionale, degli organismi istituzionali eletti dai cittadini e libera espressione del loro voto”.